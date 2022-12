Nach einem überraschend deutlichen Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhe Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704/ WKN 531370) die Dividende auf 1,10 von 0,90 EUR je Aktie. Im GJ 2021/22 habe der Medizintechnikkonzern die Erlöse um 15,5% auf 1,903 Mrd. EUR steigern können. Beim Auftragseingang habe das Plus sogar bei 30% auf rund 2,25 Mrd. EUR gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe um gut 6% auf rund 397 Mio. EUR zugelegt. Die Marge habe bei 20,9% (Vorjahr: 22,7%)gelegen.



Für das neue Geschäftsjahr rechne das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum mindestens in Höhe des Marktwachstums, die EBIT-Marge solle bei 19 bis 21% liegen. Voraussetzung für die Prognose sei, dass sich Risikofaktoren im Laufe des Jahres nicht weiter verschärften, habe es geheißen.



TotalEnergies (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) werde in Q4 eine Wertberichtigung auf den 19,4%-igen Anteil am russischen Erdgasproduzenten Novatek in Höhe von rund 3,7 Mrd. USD vornehmen. Der französische Konzern habe zudem mitgeteilt, seine Vertreter mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat von Novatek abzuziehen.



Nach einem stärkeren Start sei der Euro zunächst wieder auf das Niveau des Vortages zurückgekommen. Am Nachmittag sei die Gemeinschaftswährung von den US-Preisdaten etwas belastet worden.



In sehr engen Grenzen hätten sich die Ölpreise vor dem Wochenende bewegt, ohne eine klare Richtung anzuzeigen. Auf Wochensicht habe es allerdings eine deutliche Abschwächung gegeben, obwohl das Marktumfeld eher das Gegenteil hätte erwarten lassen. (12.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Versöhnlicher Ausklang einer von abwartender Haltung geprägten Handelswoche: Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben den Freitag überwiegend mit Kursgewinnen beendet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,74% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,55% gestiegen. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) habe unverändert geschlossen.Nachdem sich die US-Erzeugerpreise weniger stark als erwartet abgeschwächt hätten, seien die Anleger an den US-Börsen vorsichtiger geworden. Schließlich stehe am kommenden Mittwoch die Zinsentscheidung der FED an. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,90%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,73% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,70% gefallen.