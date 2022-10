Am Tag vor den US-Arbeitsmarktdaten habe sich die Angst vor weiteren deutlichen Leitzinsanhebungen bei den Anlegern an der Wall Street durchgesetzt und für fallende Notierungen gesorgt. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -1,15%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,02% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,68% gefallen.



Die Merck KGaA (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) sehe sich bei ihren mittelfristigen Zielen bis 2025 auf Kurs. "Wir sind nach wie vor auf einem sehr guten Weg, unser mittelfristiges Wachstumsziel von 25 Mrd. EUR Umsatz bis 2025 zu erreichen", so Konzernchefin Garijo. Neben dem organischen Wachstum setze Merck dabei auf Lizenzierungen und ergänzende Akquisitionen, wobei ab dem kommenden Jahr auch wieder größere Zukäufe möglich seien, habe es von dem Chemie- und Pharmaunternehmen geheißen. Im laufenden Jahr rechne Merck mit einem Umsatz von 21,9 bis 22,8 (Vorjahr: 19,7) Mrd. EUR.



U.a. die schwächer als erwartet ausgefallenen Auftragsdaten der deutschen Industrie hätten dem Euro zugesetzt.



Einen Tag nach der deutlichen Förderkürzung durch die OPEC+ hätten sich die Ölpreise nur noch leicht verbessert. Begründet worden sei dies mit der Aussage, dass einige Länder der Gemeinschaft schon längere Zeit unter ihren vereinbarten Förderquoten produzieren würden und die Kürzung somit geringere Auswirkungen haben sollte. (07.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben sich in engen Grenzen uneinheitlich präsentiert, so die Analysten der Nord LB.Die Anleger würden sich vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht nicht eindeutig positionieren wollen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,37% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,41% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,22% gestiegen.