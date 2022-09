Ein durchwachsener Bericht der Notenbank (Beige Book), der die Renditen am Anleihemarkt gedrückt habe, habe für gute Stimmung an der Wall Street gesorgt. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +1,40%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,83% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +2,14% geklettert.



Der Arzneimittelhersteller Dermapharm (ISIN DE000A2GS5D8/ WKN A2GS5D) habe im ersten Halbjahr den Umsatz um 10,1% auf 471,1 Mio. EUR steigern können. Dabei habe sich das um Sondereffekte in Höhe von 6,1 Mio. EUR bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 8,5% auf 148,7 Mio. EUR erhöht. Den Ausblick auf das Gesamtjahr habe das Unternehmen bestätigt und erwarte weiterhin einen Umsatzanstieg im Konzern zwischen 10 und 13% sowie eine Steigerung des bereinigten EBITDA zwischen 3 und 7%.



Bei relativ ruhigem Handel habe sich der Euro über dem am Vortag erreichten 20-Jahrestief halten können. Schwächere, aber über den Erwartungen liegende Wachstumsdaten aus Deutschland hätten nicht belastet, da ihnen ein nach oben revidiertes BIP der Euro-Zone für Q2 gegenübergestanden habe. Zudem hätten die weiter sinkenden Öl- und Gaspreise positiv gewirkt.



Die Drohung von Russlands Präsident Putin, einen Lieferstopp für Rohstoffe zu verhängen, falls westliche Regierungen einen Preisdeckel würden einführen wollen, habe die Talfahrt der Ölpreise zunächst einmal beendet. Am Ende hätten allerdings die wachsenden Konjunktursorgen erneut für tiefere Notierungen gesorgt. (08.09.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem - vor dem Hintergrund der anstehenden EZB-Sitzung verhaltenen Auftakt - ging es mit den Indices am deutschen Aktienmarkt im Verlauf aufwärts, so die Analysten der Nord LB.Hintergrund seien die positiven US-Vorgaben am Nachmittag gewesen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,35%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,45% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,25% gestiegen.