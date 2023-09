Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hätten am Freitag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank untermauert. Den New Yorker Börsen habe das aber keine Impulse mehr gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Freitag mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 34.837,71 Punkte geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,18 Prozent auf 4.515,77 Punkte hoch gegangen. Der als besonders zinssensibel geltende technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,07 Prozent auf 15.490,86 Zähler gesunken.



Die Aktienmärkte in Asien seien mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende am Montag 0,5 Prozent gewonnen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um rund 1,4 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe nach dem Feiertag am Freitag um 2,6 Prozent zugelegt.



Auf Unternehmensseite stünden zum Wochenstart die Autowerte um Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403), BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000), Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000), & Co im Fokus - am Dienstag beginne die Automesse IAA. Im Blick stünden auch Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) und Mercedes-Benz, nachdem zuletzt bekannt geworden sei, dass Vonovia den EURO STOXX 50 verlassen müsse, Munich Re (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) hingegen werde in den STOXX Europe 50 aufsteigen. Die Änderungen würden zum 18. September erfolgen.



Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) habe gemeldet, dass man bereit sei, Rechte für Basketball-WM Fernsehsendern weiterzuverkaufen. Encavis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500) sichere sich 180 Millionen Euro Zwischenfinanzierung.



Es herrsche weiter Unsicherheit, ob die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank den Zinserhöhungskurs im September fortsetzen würden. Der Broker IG habe den DAX am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 15.885 Punkte und damit 0,28 Prozent höher taxiert.Insgesamt könnte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleibe und daher Impulse aus den USA fehlen würden. Die Zinsunsicherheit - sowie Konjunktursorgen mit Blick auf China - hätten den DAX im August teils deutlich belastet und unter die Marke von 15.500 Punkten gedrückt. Es sei zwar eine Erholung gefolgt, die Marke von 16.000 Punkten habe sich aber bislang als eine zu hohe Hürde erwiesen.