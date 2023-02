Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Montag die Aktien der Deutschen Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) im Fokus. Hier beginne die Abstimmungsphase, ob es im Tarifkonflikt bei der einen unbefristeten Streik geben solle. Im DAX werde es zudem bald einen neuen Wert geben. Die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) kehre nach fast genau viereinhalb Jahren in die erste deutsche Börsenliga zurück. Vom 27. Februar an zähle das Geldhaus wieder zu den inzwischen 40 Mitgliedern im Deutschen Aktienindex.



Im Blick stünden außerdem die Aktien von Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T). Der US-Elektroautopionier denke laut Kreisen an eine Übernahme des Batterierohstoffkonzerns Sigma Lithium. Im Fokus würden auch die Autobauer um Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) und Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) bleiben. Nach dem EU-Verbot für Neuwagen mit Verbrennermotor ab 2035 würden deutsche Autohersteller einen schnelleren Ausbau des Ladenetzes für E-Autos fordern. Und auch der Facebook-Konzern Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) rücke wieder ins Interesse. Er experimentiere nach dem Rückgang der Werbeeinnahmen mit einem Abo-Geschäftsmodell.



Die New Yorker Börsen hätten sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen in das lange Wochenende verabschiedet. Bevor am kommenden Montag der Tag der Präsidenten gefeiert werde, seien Zinssorgen das bestimmende Thema gewesen. Vor allem im Technologiesektor hätten die Anleger verstimmt reagiert. Allerdings hätten die wichtigsten Indices ihre Verluste merklich reduzieren können, der Dow Jones Industrial habe es sogar ins Plus geschafft. Trotz des finalen Anstiegs um 0,39 Prozent auf 33.826,69 Punkte habe der Dow die Woche 0,1 Prozent tiefer beendet.



Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe es mit Mühe vermeiden können, dass seine Bilanz der vergangenen Tage noch negativ geworden sei. Nach dem Minus von 0,68 Prozent auf 12.358,19 Zähler liege das Wochenergebnis bei plus 0,4 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe den Freitagshandel 0,28 Prozent niedriger mit 4.079,09 Zählern beendet.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Montag nach einem eher tristen zugelegt. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) mit 0,1 Prozent im Plus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei um 0,9 Prozent gestiegen und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe knapp zwei Prozent gewonnen. Rückenwind hätten die Marktstrategen der US-Investmentbank Goldman Sachs geliefert, die dem chinesischen Aktienmarkt bis Jahresende noch ein Plus von rund einem Viertel zutrauen würden, nachdem der Nach-Corona-Schwung zuletzt wegen geopolitischer Spannungen und Konjunktursorgen deutlich nachgelassen habe.



Mit Material von dpa-AFX (20.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Rosenmontag fortsetzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 15.540 Punkte. Seit mehr als zwei Wochen pendle der Leitindex um die Marke von 15.400 Zählern.Am 9. Februar habe der DAX dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erreicht. Die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gewinnmitnahmen sei nach wie vor gegeben, erkläre Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Der im November eingeschlagene Aufwärtsmodus sei jedoch unverändert intakt, der Experte habe von einem "Festbeißen" des DAX auf erhöhtem Niveau geschrieben.