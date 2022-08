Auch der Handel an der Wall Street sei dank positiver Unternehmenszahlen, u.a. von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), im Auftrieb gewesen. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,97%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,42% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,88% geklettert.



Der französische Autobauer Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) habe die Erlöse im ersten Halbjahr, trotz eines Absatzrückgangs um rund 12%, marginal auf 21,121 (21,057) Mrd. EUR steigern können. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn habe bei 988 (432) Mio. EUR gelegen. In den Zahlen seien die Russland-Aktivitäten nicht mehr enthalten, auf die der Konzern 2,3 Mrd. EUR abgeschrieben habe. Unter dem Strich sei daher auf die Renault-Aktionäre ein Minus von 1,357 Mrd. EUR (+354 Mio. EUR) entfallen. Der Fahrzeughersteller komme mit seinem Sparkurs voran und peile nun im Gesamtjahr eine deutlich höhere Profitabilität an. Die operative Marge solle jetzt mehr als 5% (bisher: 3%; H1: 4,7%) erreichen, habe es geheißen.



Der Euro habe nach einem schwächeren Tag die Verluste wieder aufholen können.



Die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten und ein höheres BIP-Wachstum als erwartet in der Euro-Zone hätten die Ölpreise anziehen lassen. (01.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt herrschte gute Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Gute Firmenbilanzen hätten die Anleger in Kauflaune versetzt und die Konjunktursorgen in den Hintergrund rücken lassen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,52%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +2,01% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,85% gestiegen.