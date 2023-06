MDAX raus: Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z), United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903), Siltronic (ISIN DE000WAF3001/ WKN WAF300), Adtran (ISIN US00486H1059/ WKN A3C7M6)



TecDAX rein: Evotec; TecDAX raus: Suse (ISIN LU2333210958/ WKN SUSE5A)



SDAX rein: Aroundtown, United Internet, Siltronic, Adtran

SDAX raus: Krones, Software AG, SHOP APOTHEKE, DIC Asset (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX)



Die Wall Street sei gestern aufgrund eines Feiertages geschlossen geblieben.



Der Laborausrüster Sartorius müsse die Hoffnungen auf eine kräftige Erholung des Geschäfts im zweiten Halbjahr aufgeben. Das Unternehmen habe z.B. seine Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich gesenkt und rechne für das laufende Jahr nun mit einem Rückgang des Umsatzes um rund 10 bis 15%. Das Unternehmen habe von einer "anhaltenden allgemeinen schwachen Nachfragedynamik" gesprochen.



Der EUR habe zu Beginn der neuen Woche leicht nachgegeben. Aus Datensicht sei es relativ ruhig geblieben, es hätten kaum nennenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm gestanden.



Die wirtschaftlichen Unsicherheiten in China hätten den Ölpreisen zugesetzt. Nach dem Abbau der Corona-Restriktionen sei zunächst mit einer enormen Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gerechnet worden. "Aber jetzt sind die Banken an der Wall Street damit beschäftigt, ihre Prognosen zu senken", habe ein Marktteilnehmer geäußert. (20.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem jüngsten Rekord haben Investoren am deutschen Aktienmarkt Gewinne mitgenommen, so die Analysten der Nord LB.Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um 0,96% auf 16.201,20 Punkte gefallen, nachdem er am Freitag mit 16.427,42 Punkten ein Allzeithoch markiert habe. Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) habe Anleger mit einer deutlichen Senkung seiner Umsatz- und Gewinnprognosen verschreckt. Die Aktie sei in der Spitze um 15% auf 302 EUR und damit auf den niedrigsten Wert seit fast drei Jahren gestürzt.Der DAX sei um -0,96%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,08% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,01% gefallen.Am Montag sei es am deutschen Aktienmarkt zu Indexanpassungen gekommen: