Obwohl der Boom bei Elektrofahrzeugen (+121,6% auf 52.306 Autos) angehalten habe, habe BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) in Q3 einen Absatzrückgang hinnehmen müssen. Für das Gesamtjahr sehe der Autobauer wie geplant ein "Absatzniveau leicht unter Vorjahr". Wie BMW mitgeteilt habe, habe die Gruppe 587.795 Fahrzeuge abgesetzt, 0,9% weniger als im Vorjahreszeitraum. Während im wichtigen chinesischen Markt ein Plus von 5,7% auf 214.146 Fahrzeuge verzeichnet worden sei, und auch in den USA der Absatz um 3,8% angezogen habe, habe Europa einen Rückgang um 11,1% erlitten. Im Neunmonatszeitraum habe der Abschlag insgesamt 9,5% auf 1,75 Mio. Einheiten betragen.



Nach Vorlage der endgültigen Zahlen für Q3 (Anfang November) werde die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach eigenen Angaben ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr anheben. Wie der Konzern mitgeteilt habe, habe er den operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Q3 nach vorläufigen Zahlen um 15% auf rund 2,04 Mrd. EUR gesteigert.



Die österreichische OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341) habe in Q3 mit 381.000 (Vorjahr: 470.000) Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag insgesamt weniger Öl und Gas produziert und verkauft, habe aber dank eines deutlich höheren Ölpreises die Raffineriemargen verbessern können. Die Raffinerie-Referenzmarge in Europa (Brent) habe 14,38 (Vorjahr: 4,21) USD je Barrel betragen. In Q2 habe sie mit 20,46 USD jedoch noch höher gelegen.



Die erneute Eskalation im Ukraine-Krieg habe die Anleger verstärkt in die Krisenwährung USD getrieben und den Kurs des Euro damit gedrückt. Zudem habe eine merklich eingetrübte Konjunkturstimmung in Deutschland und im Euro-Raum belastet.



Die Ölpreise hätten die starke Entwicklung der Vorwoche nicht fortsetzen können und seien leicht zurückgekommen. Investoren hätten sich verstärkt auf die konjunkturellen Sorgen fokussiert. (11.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Start hat eine schwächer eröffnende Wall Street die Gewinne am deutschen Aktienmarkt dahinschmelzen lassen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe unverändert geschlossen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,24% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,25% gesunken.Die US-Börsen hätten an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft und leichter geschlossen. Anleger würden sich angesichts der beginnenden Berichtssaison und der am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten sorgen. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,32%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,75% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,04% gefallen.