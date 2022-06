An der Wall Street habe sich erneut das Bild einer Schaukelbörse gezeigt. Positiv gestartet, seien die Anzeigentafeln vom grünen in den roten Bereich gewechselt. Händler hätten die Verluste mit wieder aufkeimenden Rezessionsängsten begründet. Vor allem für die als wachstumsstark geltenden Technologie-Aktien sei es merklich bergab gegangen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -4,56%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -2,01% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,98% gesunken.



Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) habe in Q4 (März - Juni) des laufenden Geschäftsjahres bei Erlösen von 12,2 Mrd. USD (-1%) einen Gewinn von 1,4 (Vorjahr: 1,5) Mrd. USD erzielt und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Bruttomarge habe sich um 80 Basispunkte auf 45,0% verschlechtert. Das Unternehmen habe zur Begründung auf gestiegene Frachtkosten und höhere Rückstellungen für Lagerkosten verwiesen. Zudem habe der Sportartikelhersteller ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 18 Mrd. USD angekündigt.



Am Devisenmarkt sei es den zweiten Tag in Folge recht ruhig geblieben. Der Euro habe weitgehend auf Vortagesniveau verharrt. Der Rubel habe sich von der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit Russlands durch Moody´s wenig beeindruckt gezeigt.



Unveränderte Situation an den Ölmärkten: Der anhaltende Ausfall eines Teils der Produktion aus Libyen habe für steigende Notierungen gesorgt. (29.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt konnte zwar erneut Gewinne verzeichnen, die aber bis Handelsschluss zusammenschmolzen, so die Analysten der Nord LB.Unterstützend habe gewirkt, dass China die strengen Quarantänebestimmungen bei Einreise in das Land gelockert habe (Hoffnung auf Milderung der schweren Belastungen für die chinesische Wirtschaft). Die Aussage von EZB-Vertretern, dass im Juli eine größere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Betracht gezogen werde, habe dagegen aufhorchen lassen.