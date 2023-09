Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,57%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,70% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,06% gefallen.



Swiss Life (ISIN CH0014852781/ WKN 778237) sei zuversichtlich, seine Jahresziele zu erreichen oder zu übertreffen. Im ersten Halbjahr 2023 sei das Betriebsergebnis auf CHF 836 Mio. (Vj.: CHF 801 Mio.) und der Reingewinn auf CHF 630 Mio. (Vj.: CHF 560 Mio.) gestiegen. Die Prämieneinnahmen seien um 8% auf CHF 11,5 Mrd. geklettert und das Neugeschäft habe sich auf CHF 277 Mio. (Vj.: CHF 254 Mio.) belaufen. Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung seien dagegen um 13% auf CHF 441 Mio. rückläufig gewesen.



Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrungs- und -verabreichungssysteme, SCHOTT Pharma, strebe einen Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse noch in diesem Jahr an. Die Muttergesellschaft Schott AG, die über eine Beteiligungsgesellschaft 100% der Anteile halte, solle dabei Mehrheitsgesellschafterin bleiben. Der Emissionserlös solle der Wachstumsbeschleunigung und der Finanzierung der Nachhaltigkeitsstrategie dienen. Für 9M 2022/23 habe das Unternehmen ein Umsatzplus von y/y 8,4% auf EUR 670 Mio. sowie eine EBITDA-Marge von 28% ausgewiesen. Mittelfristig werde ein jährliches Umsatzwachstum von über 10% sowie eine EBITDA-Marge von etwas über 30% angestrebt.



Die Ölpreise hätten ihren Höhenflug nach der Verlängerung der Förderkürzung Saudi-Arabiens vom Dienstag weiter fortgesetzt. In der Währungsrelation EUR/USD habe es kaum Bewegung gegeben. (07.09.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Konjunktursorgen nach eher schwachen Auftragseingängen der deutschen Industrie sowie der aktuelle Höhenflug der Ölpreise, der wieder Inflationssorgen schürt, sorgten am Mittwoch für gedämpfte Stimmung am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Die gleiche Entwicklung habe sich an der Wall Street gezeigt, wo Anleger mit viel Skepsis unterwegs gewesen seien. Insbesondere vom Luftfahrtsektor hätten sie die Finger gelassen, nachdem Alaska Air (ISIN US0116591092/ WKN 869843) und Southwest Airlines (ISIN US8447411088/ WKN 862837) vor höheren Treibstoffkosten infolge der gestiegenen Ölpreise gewarnt hätten.