Noch deutlicher würden die US-Aktienmärkte nach positiven Konjunkturmeldungen und damit verbundenen Zinserhöhungsängsten sowie schwacher Ausblicke von Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) und Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) in Minus rutschen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -2,06%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -2,00% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,50% gefallen.



Die Leitzinsanhebungen der großen Notenbanken sorgten für einen Gewinnsprung bei der Großbank HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893). Das Unternehmen wolle daher wieder Quartalsdividenden ausschütten. Zudem habe das Management eine Sonderausschüttung aus dem Verkauf der kanadischen Tochter in Aussicht gestellt. Allerdings habe ein zurückhaltender Ausblick enttäuscht.



Der französische Stromversorger Engie (ISIN FR0010208488/ WKN A0ER6Q) habe im Geschäftsjahr 2022 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenprognosen übertroffen. Auch der Ausblick habe die Anleger überzeugt, die Gewinnprognosen für 2023 und 2024 seien angehoben worden.



Der Euro habe nach einem volatilen Handelstag gegenüber dem US-Dollar etwas leichter notiert. Die Ölpreise hätten in einem ruhigen Handel gestern etwas nachgegeben. (22.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturmeldungen und zudem geopolitische Sorgen vor dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine sorgten für gedämpfte Stimmung am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,52%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,33% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,75% gesunken.