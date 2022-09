Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,43% und der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,28% gefallen. Der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,25% geklettert.



KWS Saat (ISIN DE0007074007/ WKN 707400) habe die Erlöse im Geschäftsjahr 2021/2022 um mehr als 17% auf 1,54 Mrd. EUR gesteigert. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 9,3% auf 252,4 Mio. EUR verbessert, das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 13,2% auf 155,1 Mio. EUR gestiegen. Die EBIT-Marge habe 10,1% (10,5%) erreicht. Der Jahresüberschuss habe mit 107,8 (110,6) Mio. EUR knapp unter Vorjahresniveau gelegen. KWS erwarte im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 ein Umsatzwachstum von 7% bis 9% (auf vergleichbarer Basis, ohne Währungs- und Portfolioeffekte) und eine EBIT-Marge zwischen 10% und 11%.



Der Euro habe sich nach den deutlichen Rückgängen der Vortage auf dem niedrigen Niveau stabilisieren können. Auch die Talfahrt des Britischen Pfundes habe vorerst gestoppt werden können.



Die Ölpreise hätten nach den Rückschlägen der jüngsten Zeit wieder zulegen können. U.a. habe hierbei auch der zunächst gestoppte Höhenflug der US-Währung geholfen. (28.09.2022/ac/a/m)





Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,72% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,48% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,04% gestiegen.