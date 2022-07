Die US-Börsen hätten mit großer Erleichterung auf die FED-Zinsentscheidung reagiert. Besonders Tech-Werte hätten zugelegt. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +1,38%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +2,62% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +4,06% geklettert.



Vor dem Hintergrund der bereits vorab gemeldeten Q2-Zahlen hebe BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) die Prognose für das Gesamtjahr an. Das Chemieunternehmen rechne nun mit Erlösen von 86 bis 89 (bisher: 74 bis 77) Mrd. EUR und einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 6,8 und 7,2 (bisher: 6,6 und 7,2) Mrd. EUR. Für das zweite Halbjahr rechne BASF mit einer allmählichen Abkühlung der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung, jedoch deutlich stärker ausgeprägt in Europa. Dabei unterstelle das Unternehmen, dass es weder zu starken Einschränkungen durch erneute Lockdowns in China noch zu Produktionsabstellungen aufgrund einer Gasmangellage in Europa komme. In diesem Fall könnte BASF den Ausfall europäischer Kapazitäten teilweise durch höhere Anlagenauslastung an außereuropäischen Standorten ausgleichen.



Trotz rückläufiger Autoverkäufe habe Mercedes-Benz den Umsatz in Q2 um 7% auf 36,44 Mrd. EUR gesteigert. Dabei habe sich das bereinigte EBIT auf 4,939 Mrd. EUR verbessert, ein Plus von 8%. Der Autobauer habe erneut von einer guten Nachfrage nach Premiumautos sowie hohen Verkaufspreisen profitiert.



Der Facebook-Eigner Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) habe die rückläufigen Werbebudgets rund um den Globus zu spüren bekommen und den ersten Umsatzrückgang seit seinem Börsengang 2012 kassiert. In Q2 seien die Erlöse leicht um 1% auf 28,8 Mrd. USD gefallen.



Nach dem US-Zinsentscheid habe der Euro zugelegt. Überraschend deutlich gefallene Rohöllagerbestände würden die Ölpreise unterstützen, die gestern deutlich angezogen hätten. (28.07.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt gab es vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank eine freundliche Tendenz, so die Analysten der Nord LB.Im Fokus hätten Unternehmensergebnisse gestanden. So hätten Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) nach guten Quartalszahlen 3,65% gewonnen. adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) habe dagegen negativ überrascht und die Jahresprognose deutlich gesenkt. Die Aktie sei um 5,10% eingebrochen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,53%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,65% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,46% gestiegen.