Aktien an der Wall Street hätten den Handel nach einem freundlichen Start überwiegend im Minus beendet. Vor dem Arbeitsmarktbericht, der heute Nachmittag vorgelegt werde, sei die Nervosität gestiegen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,48% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,16% gesunken. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,11% geklettert.



Nach dem Auftrag zur Digitalisierung des Schienennetzes habe Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) einen weiteren Großauftrag der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gewinnen können. Abgeschlossen worden sei eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von bis zu 540 einstöckigen Elektrotriebzügen (weiterentwickelte Mireo-Plattform), die ab voraussichtlich 2028 zum Einsatz kommen sollten. Der Vertrag habe eine Laufzeit von zehn Jahren und ein mögliches Gesamtvolumen von über EUR 5 Mrd.



Aufgrund von erheblichen Metallfehlbeständen habe Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650) seine Jahresprognose gestrichen. Vermutlich sei das Unternehmen Opfer weiterer Metalldiebstähle geworden. Möglich sei ein Schaden im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.



Der Euro habe nach Veröffentlichung der Inflationsdaten für den Euroraum gegenüber dem US-Dollar spürbar nachgegeben. Die Ölpreise hätten nach Sorgen über Angebotsengpässe kräftig zugelegt. (01.09.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Obwohl Zinsängste bremsten, herrschte am deutschen Aktienmarkt gestern eine freundliche Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Immobilienwerte hätten weiter von der am Mittwoch erfolgten Prognoseanhebung von Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) profitiert, fest notiert und den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zeitweise über die Marke von 16.000 Punkten gehievt.Der DAX sei um +0,35%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,09% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,72% gestiegen.