Die Deutsche Börse habe mehrere Wechsel in den Auswahlindices DAX, MDAX, SDAX und TecDAX mit Wirkung zum 20. März bekannt gegeben. Neu in den DAX würden die Aktien von Rheinmetall aufgenommen, sie würden dort die Aktien von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) ersetzen, die in den MDAX wechseln würden. Ebenfalls neu im MDAX seien JENOPTIK AG (ISIN DE000A2NB601/ WKN A2NB60) und HENSOLDT AG, die beide aus dem SDAX kämen.



Den MDAX würden dafür VERBIO Vereinigte BioEnergie (ISIN DE000A0JL9W6/ WKN A0JL9W) und Software AG (ISIN DE000A2GS401/ WKN A2GS40) in Richtung SDAX verlassen. Dort neu aufgenommen werde zudem Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN DE0008051004/ WKN 805100), CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1/ WKN A0LAUP) verlasse den Index. Im TecDAX ersetze die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700/ WKN 565970) zukünftig die VARTA AG (ISIN DE000A0TGJ55/ WKN A0TGJ5).



Für die zum Verkauf stehende Festnetzsparte des italienischen Telekommunikationsunternehmens Telekom Italia (ISIN IT0003497168/ WKN 120470) gebe es nun neben dem US-Finanzinvestor KKR mit der staatlichen italienischen Förderbank CDP eine zweite Interessentin. Die Aussicht auf einen Bieterwettbewerb habe gestern für einen Kurssprung der Telekom Italia Aktie gesorgt.



Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar von den oben genannten Äußerungen aus dem EZB-Umfeld in Bezug auf möglicherweise länger andauernde Zinserhöhungen der EZB profitiert.



Die Rohölpreise seien gestern zunächst durch das vorsichtige Wachstumsziel Chinas gebremst worden. Am Nachmittag hätten sie sich jedoch wieder erholt, wobei der etwas schwächere US-Dollar unterstützt habe. (07.03.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Einige starke Einzeltitel wie z.B. Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) nach gesunkenen US-Anleiherenditen, SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) nach Geboten für die Marktforschungstochter Qualtrics, Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) nach positiven Analystenkommentaren oder Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) bzw. HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000) nach den bekannt geworden Aufstiegen innerhalb der DAX-Familie sorgten für eine freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,48%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,88% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,01% gestiegen.Vor der mit Spannung erwarteten Rede von FED-Chef Powell am heutigen Dienstag hätten sich Aktienanleger an der Wall Street zurückgehalten. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,12% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,07% geklettert. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,11% gefallen.