Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220) habe in Q2 bei einem Umsatz von 440,1 (Vorjahr: 407,7) Mio. EUR einen Rückgang des Ergebnisses nach Steuern und Dritten auf 26,5 (35,4) Mio. EUR hinnehmen müssen. Hintergrund seien höhere Material- und Personalkosten gewesen. Für 2022 rechne die Optikerkette mit einem Umsatzanstieg auf 1,80 (1,68) Mrd. EUR und einem Vorsteuergewinn von mehr als 190 (209,7) Mio. EUR.



Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) wolle seine Generika- und Biosimilars-Division Sandoz (Umsatz 2021: 9,6 Mrd. USD) ausgliedern und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen.



Das minimale Wachstum des deutschen BIP in Q2 (zweite Veröffentlichung) habe den Euro am Berichtstag etwas gestützt.



Nach zwei freundlicheren Tagen hätten die Ölpreise leicht korrigiert. Marktbewegende Neuigkeiten habe es am Berichtstag nicht gegeben. (26.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung weiterer milliardenschwerer Hilfen für die Wirtschaft in China und letztlich ein marginales Plus beim deutschen BIP in Q2 sorgten am deutschen Aktienmarkt für eine freundlichere Stimmung, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,39%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,05% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,75% gestiegen.