Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung an der ehemaligen Energietechnik-Tochter Siemens Energy (2,7 Mrd. EUR) habe Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) den ersten Quartalsverlust seit fast zwölf Jahren eingebrockt. Unter dem Strich habe in Q3 ein Minus von 1,53 Mrd. EUR gestanden. Ein Jahr zuvor habe Siemens noch 1,48 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet.



Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) sei dank der während des Ukraine-Kriegs kräftig gestiegenen Kalipreise auf Höhenflug. In Q2 sei der operative Gewinn auf 706 Mio. EUR von 112 Mio. EUR vor Jahresfrist gesprungen. Den Umsatz habe K+S weit mehr als verdoppeln können, auf 1,5 Mrd. EUR von 664 Mio. EUR.



GRENKE (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) habe dank eines gut laufenden Leasinggeschäfts seinen Gewinn erhöht. Das Nettoergebnis sei im zweiten Quartal um fast 15% auf knapp 21 Mio. EUR gestiegen. Damit nähere sich GRENKE wieder dem Niveau vor dem Beginn der Corona-Pandemie an.



Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) erwarte in den kommenden Monaten eine Entspannung bei den Lieferketten und in der Folge bei den Frachtpreisen. "Wir sehen derzeit in einigen Fahrtgebieten erste Anzeichen dafür, dass die kurzfristigen Raten im Markt nachgeben", habe Konzernchef Jansen geäußert.



Die OPEC habe ihre Prognose für die weltweite Öl-Nachfrage wegen der konjunkturellen Unsicherheiten bereits zum dritten Mal seit April gekürzt. Die Organisation habe auf die Folgen des Krieges in der Ukraine, die hohe Inflation sowie Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verwiesen. Wie es in dem neuen Monatsbericht geheißen habe, werde die globale Nachfrage dieses Jahr bei 3,1 Mio. Fässern (je 159 Liter) pro Tag liegen. Das seien 260.000 Barrel weniger als bisher erwartet. 2023 dürften es unverändert 2,7 Mio. Fässer pro Tag sein.



Die in der Pandemie eingebrochene Öl-Nachfrage habe sich mittlerweile erholt. In diesem Jahr dürfte trotz Rekordpreisen das Niveau von 2019 - also vor der Corona-Krise - übertroffen werden. Laut OPEC kühle sich die Weltwirtschaft zwar ab, es gebe aber immer noch ein solides Wachstum. Im Juli sei die Öl-Förderung um 162.000 auf 28,84 Mio. Fässer pro Tag geklettert. (12.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie sehen die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank aus? Diese Frage beschäftigte gestern den deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Gleichzeitig habe es eine Flut von Unternehmensbilanzen für die Anleger zu verdauen gegeben. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -0,05%) habe überwiegend um seinen Vortagesschlusskurs geschwankt. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,28% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,28% gestiegen.An den US-Börsen habe sich die Kauffreude des Vortages nicht weiter fortgesetzt. Dennoch: Dank der jüngsten Rally hätten jüngst alle drei Indices wieder das Kursniveau von Anfang Mai erreicht. Allein der NASDAQ habe sich seit seinem Juni-Tief bereits um gut 20% erholt. Da erscheine ein Durchatmen am Markt durchaus angebracht.thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe in Q3 seines Geschäftsjahres dank gestiegener Stahlpreise operativ zugelegt, kämpfe aber mit hohen Rohstoffkosten, anziehenden Zinsen sowie verzögerten Kundenabrufen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf 721 Mio. EUR von zuvor 266 Mio. geklettert, habe es geheißen.