Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,06%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,76% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,71% geklettert.



Der Personalplanungs-Spezialist ATOSS Software (ISIN DE0005104400/ WKN 510440) rechne in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung. Das Unternehmen habe seine Umsatzprognose auf 142 (2022: 114) Mio. EUR angehoben, 7 Mio. EUR mehr als bisher vorausgesagt. Das wäre ein Plus von 25%. Die operative Umsatzrendite solle mit 30% ebenfalls höher ausfallen als die bisher prognostizierten 27%.



Der chinesische Immobilienentwickler China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) habe binnen zwei Jahren umgerechnet 72 Mrd. EUR Verlust angehäuft und ringe mit seinen Gläubigern weiter um den Abbau seines Schuldenbergs. Das mit 2,4 Billionen Yuan (umgerechnet 300 Mrd. EUR) verschuldete Unternehmen - mehr Schulden habe keine andere Immobilienfirma weltweit angehäuft - habe seine lang erwarteten Geschäftszahlen für die Jahre 2021 und 2022 vorgelegt. Wirtschaftsprüfer würden allerdings warnen, dass das Überleben von China Evergrande nicht gesichert sei.



Eine Flaute im Geschäft mit Übernahmen und Fusionen habe der US-Bank Morgan Stanley in Q2 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Überschuss habe sich im Zeitraum April bis Juni auf 2,05 Mrd. USD belaufen nach 2,39 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Das entspreche einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD. Im besonders beachteten Investmentbanking hätten die Erträge bei 1,16 Mrd. USD stagniert. Bankchef Gorman habe von soliden Ergebnissen in einem herausfordernden Marktumfeld gesprochen.



Der EUR profitiere weiterhin von einem schwächeren USD und habe erneut zugelegt. Die Ölpreise hätten sich etwas nach ihren schwachen Notierungen am Vortag stabilisiert. (19.07.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist gestern erst mit positiven Impulsen der Wall Street etwas Schwung in den deutschen Aktienmarkt gekommen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um+0,25% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,24% gestiegen. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um -0,09% gefallen.An der Wall Street hätten zunächst die Einzelhandelsumsätze in den USA für Juni für Enttäuschung gesorgt. Diese hätten gegenüber Mai nur um 0,2% angezogen und seien damit hinter der Prognose von 0,5% zurückgeblieben. Doch überraschend starke Zahlen der beiden US-Großbanken Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) und Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) hätten die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig und deutlich ins Plus gedreht.