Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Dienstag überwiegend zugelegt. Die US-Märkte hätten für etwas Rückenwind gesorgt. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende 0,8 Prozent gewonnen. In China sei es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, hingegen um 0,3 Prozent nach unten gegangen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) habe sich mit einem Plus von 0,2 Prozent etwas von den jüngsten deutlichen Kursverlusten erholt. Zuletzt hätten Konjunktursorgen insbesondere die Aktienmärkte in China belastet.



Auf der Terminseite sei es am heutigen Dienstag recht ruhig. BHP (ISIN AU000000BHP4/ WKN 850524) veröffentliche die Jahreszahlen, SFC Energy (ISIN DE0007568578/ WKN 756857) die Q2-Zahlen. Der Chipentwickler Arm habe am Montagabend sein Börsenprospekt für das geplante IPO veröffentlicht. Zoom Video (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) habe am Montag nachbörslich Zahlen veröffentlicht, die gute angekommen seien. Das Papier habe gut vier Prozent gewonnen. Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe am Morgen einen neuen Auftrag aus Kanada gemeldet.



Im Blick stehe zudem Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002). J.P. Morgan erwarte die Aktie im September im Index Stoxx Europe 50. Stark präsentiere sich derzeit BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2). Wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Sonntag einen Beamten aus dem Weißen Haus zitiert habe, plane die Biden-Administration, alle Amerikaner zu einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in diesem Herbst aufzufordern, um einer neuen Welle von Infektionen entgegenzuwirken.



