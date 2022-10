Zyklische Unternehmen würden am Montag zu den stärksten Werten am deutschen Aktienmarkt gehören. Die Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF), Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) und Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) würden ebenfalls zulegen. Die Vorschläge der Expertenkommission der Bundesregierung zur Senkung der Gaspreise würden sich positiv auswirken.



Empfehlungen von Banken:



- Die Aktie von Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) werde von Jefferies mit "underperform" bewertet. Kursziel: 33 Euro.

- Jefferies stufe die Aktien von Fresenius Medical ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) auf "hold" herab. Kursziel: 29 Euro. (10.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag in Europa in dieser Woche bringt eine gemischte Stimmung, so die Experten von XTB.Die Märkte würden die jüngsten Anschläge in der Ukraine ignorieren, die erneut eine stärkere Eskalation des Konflikts befürchten lassen würden. Die Stimmung der Anleger in der Eurozone sei im Oktober auf den niedrigsten Stand seit der Covid-Pandemie gefallen. Der aktuelle Wert liege bei -38,3 (Prognose -34,7).Nachrichten: