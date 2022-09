Die Anleger seien offensichtlich doch nicht so gelassen, wie der Handel am frühen Morgen zu signalisieren schien. Die morgige FED-Entscheidung verspreche höchste Spannung, vor allem was den künftigen Verlauf der Leitzinsen ("dots") betreffe. Der Markt erwarte zurzeit einen Leitzins von über vier Prozent bis Ende 2023.



Die Charttechnik liefere auch keine starken Kaufargumente. Der DAX habe heute Morgen nahezu punktgenau das Gap von letzter Woche geschlossen und danach nach unten gedreht. Im gleichen Atemzug sei die Gap-Kante bei 12.815 unterschritten und somit ein Verkaufssignal generiert worden.



Werde jetzt noch die Unterstützung zwischen 12.688 und 12.700 unterschritten, dürfte wohl das Verlaufstief bei 12.603 erneut getestet werden. Sei hier noch nicht Schluss mit den Verkäufen, müssten sich Anleger mit dem Jahrestief bei 12.390 beschäftigen. Spätestens hier müsse der Markt drehen, da es sonst richtig eskalieren könne.



Hohe Inflation, Wachstumssorgen, Zinsangst - das Umfeld für Aktien sei nach wie vor bescheiden. Vor der Notenbanksitzung am Mittwoch dürfte es kaum Käufer geben, weshalb von neuen Long-Positionen abzusehen sei. (20.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Handelsauftakt am Dienstagmorgen herrscht am deutschen Aktienmarkt mittlerweile erneut Tristesse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Der DAX habe nicht nur die Anfangsgewinne wieder abgegeben, sondern ein Minus von mehr als 0,5 Prozent aufgebaut. Lediglich eine Handvoll Aktien, darunter die Autobauer, wehre sich noch etwas gegen den Angriff der Bären.