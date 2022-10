Die Aussicht auf ein weniger aggressives Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation habe die Wall Street weiter angetrieben. Bei den Einzelwerten sei Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) nach einer Preissenkung in China unter Druck geraten, nachdem der Konzern die Einstiegspreise für die Modelle 3 und Y um bis zu 9% gesenkt habe.



Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) arbeite nach Informationen von Insidern an einem Neustart seiner Elektroauto-Strategie. Der Branchenprimus wolle Produktionskosten senken, um am boomenden E-Automarkt dem US-Elektroautopionier Tesla und anderen Konkurrenten besser Paroli bieten zu können, habe Reuters berichtet. Arbeiten an einigen der 30 laufenden Elektroauto-Projekte seien gestoppt worden. Der Ende 2021 angekündigte 38 Mrd. USD schwere Plan der Japaner zur Umstellung auf reine E-Autos könnte Makulatur sein, wenn die diskutierten Vorschläge angenommen würden. Das Unternehmen habe sich dazu nicht geäußert.



Der Rückversicherer Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) erwarte bei den Verhandlungen mit dt. Erstversicherern wegen zunehmender Naturkatastrophen und der Inflation deutlich höhere Preise.



Beim Euro habe es gestern zunächst eine leichte Gegenbewegung gegeben, bevor die Notierungen wieder angezogen hätten. Die weiterhin schwache Nachfrage des weltweit größten Rohölimporteurs China habe dem Ölpreis zugesetzt. (25.10.2022/ac/a/m)





Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei in Richtung 13.000 Punkte gestiegen. Auftrieb sei von der ungebrochen guten Stimmung an den US-Börsen und einem kräftig gefallenen Gaspreis gekommen, der auf den tiefsten Stand seit Juni gesunken sei.