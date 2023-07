Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe wegen Aufwendungen für ihren Umbau und Rechtsstreitigkeiten sowie einer höheren Risikovorsorge in Q2 weniger verdient. Sie habe im zweiten Jahresviertel unter dem Strich und nach Anteilen Dritter einen Gewinn von 763 Mio. EUR eingefahren, nach 1 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.



Der Autobauer Porsche (ISIN DE000PAG9113/ WKN PAG911) habe bei höherem Absatz und Preisen im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn eingefahren. Der Umsatz sei um 14% auf 20,43 Mrd. EUR gewachsen, das operative Ergebnis um knapp 11% auf 3,85 Mrd. EUR.



Der Nutzfahrzeuge-Hersteller TRATON (ISIN DE000TRAT0N7/ WKN TRAT0N) bekomme die Konjunkturabkühlung und die steigenden Zinsen zu spüren. Der Auftragseingang sei in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres um fast ein Viertel auf 125.300 Fahrzeuge zurückgegangen, der Umsatz sei um 27% auf 22,9 Mrd. EUR gestiegen. Der bereinigte Betriebsgewinn habe mit fast 2 Mrd. EUR mehr als doppelt so hoch gelegen wie vor Jahresfrist.



Bei Texas Instruments (ISIN US8825081040/ WKN 852654) würden die Geschäfte schlechter als gedacht laufen. Der Konzern erwarte für Q3 einen Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen von Analysten. Die Kunden hätten sich mit Neuaufträgen zurückgehalten, habe es zur Begründung geheißen. Auch die maue Wirtschaftsentwicklung in China trage zu der Entwicklung bei.



Der Quartalsgewinn bei Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) sei so gering gestiegen wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Ohne Berücksichtigung einmaliger Kosten sei der Gewinn um 7% auf 4,5 Mrd. USD gewachsen. Die Verbraucher würden ihre Ausgaben u.a. wegen steigender Kreditkosten und der Erwartung eines leichten wirtschaftlichen Abschwungs einschränken.



Der USD habe am Mittwochabend nach der Zinserhöhung seine früheren knappen Verluste ausgeweitet.



Die Ölpreise hätten sich nach den Zahlen zu den US-Rohöllagerbeständen kaum verändert gezeigt. Die Ölreserven seien laut Energieministerium in der vergangenen Woche weniger deutlich gefallen als erwartet. (27.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt wiederholte sich das Bild des Vortages angesichts der am Abend erwarteten Notenbank-Entscheidungen, so die Analysten der Nord LB.Es sei trotz einer Vielzahl von Quartalsberichten sehr ruhig geblieben. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,49%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,08% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,84% gesunken.Die Wall Street habe nach der erneuten Zinsanhebung der US-Notenbank und deren unklaren Ausblick kaum verändert geschlossen. Bei den Tech-Riesen habe es nach den Bilanzzahlen Licht und Schatten gegeben. Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) sei um 5,8% gestiegen, Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) habe indes 3,7% verloren. Microsoft habe zwar die Erwartungen leicht übertroffen. Anleger hätten aber offenbar auf mehr gehofft.Gefragt sei Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (+8,7%) gewesen. Der Konzern wolle angesichts der weltweiten Belebung des Luftverkehrs die Produktion seines pannengeplagten Bestsellers 737 MAX wieder hochfahren.