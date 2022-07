Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erwartung einer rekordhohen Inflation durch die EU-Kommission und schwache Geschäftszahlen aus dem US-Bankensektor belasteten den deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,85%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -1,95%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,70%), berichten die Analysten der NORD/LB.



Die US-Aktienmärkte hätten ihre deutlichen Anfangsverluste eindämmen können. Zuvor seien sie u.a. wegen überraschend stark steigender Erzeugerpreise eingeknickt (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,46%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,30%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,03%).



Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) verkaufe die Mehrheit ihres Funkmasten-Geschäfts. Wie der Konzern mitgeteilt habe, übernähmen die Investoren Brookfield und Digitalbridge eine Beteiligung von 51% an dem Geschäft. Die Sparte GD Towers werde dabei mit 17,5 Mrd. EUR bewertet, habe es geheißen. Digitalbridge und Brookfield würden Expertise im Funkturmgeschäft und Kapital mitbringen, um die strategischen Pläne von GD Towers weiterzuentwickeln und zu beschleunigen und somit die Wertschöpfung zu steigern, habe die Telekom mitgeteilt. Der geschätzte Barmittelzufluss von rund 10,7 Mrd. EUR solle zur Entschuldung des Konzerns und zur Beschleunigung auf dem Weg zu 50,1% der Anteile an T-Mobile US (ISIN US8725901040/ WKN A1T7LU) verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion werde gegen Ende 2022 erwartet. (15.07.2022/ac/a/m)



