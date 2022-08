Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist es zu erneuten Kursgewinnen gekommen, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe um gut 0,7% zugelegt und bei 13.796 Punkten geschlossen. Zur positiven Stimmung habe der rückläufige Inflationsdruck in den USA beigetragen. Es wäre aber zu früh, Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen ad acta zu legen. Es gebe weiterhin geopolitische Risiken, die schnell wieder durchschlagen könnten.Positiv hervorzuheben sei aber von technischer Seite, dass der DAX den Widerstandsbereich von 13.720 bis 13.824 im Visier behalte. Sollte ein Anstieg auf Tagesschlusskursbasis gelingen, würde sich der Ausblick aufhellen. Erste Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung und Kurse oberhalb des genannten Bereichs schließen lassen. (15.08.2022/ac/a/m)