Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) kritisiere das Umfeld für Innovationen in Europa und wolle den Schwerpunkt seines Pharmageschäfts weiter in die USA verlagern. "Europa macht einige wirklich große Fehler", habe Bayer-Pharmachef Oelrich in einem Interview gesagt. "Wir verlagern unseren kommerziellen Fußabdruck und die Ressourcen für unseren kommerziellen Fußabdruck deutlich weg von Europa."



Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe nach der Coronavirus-Pandemie die Passagierzahlen im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Mit 48,9 Millionen hätten sie 97,2% höher als im Jahr davor gelegen, wie der Konzern am Montag mitgeteilt habe. Dank des Wegfalls von Corona-Reiserestriktionen sei die Nachfrage von Privatreisenden ab März dynamisch gestiegen. Zum Jahresende seien mehr Geschäftsreisende hinzugekommen.



Zum laufenden Jahr habe sich Fraport-Chef Schulte zuversichtlich geäußert: "Mit der breiten Reiselust im Rücken erwarten wir 2023 weiteres Wachstum". Die Zahl der Fluggäste im Gesamtjahr sei noch gut 30% hinter der des Vorkrisenjahres 2019 zurückgeblieben. Das Frachtaufkommen sei 2022 um 13,3% gesunken. Gründe dafür seien die Luftraumsperrungen wegen des Ukraine-Krieges, die Corona-Lockdowns in China und die wirtschaftliche Abkühlung gewesen.



Die Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610)-Sparte Mobility habe einen milliardenschweren Rekord-Auftrag zur Lieferung von 1.200 Lokomotiven nach Indien erhalten. Die Bestellung der staatlichen Eisenbahngesellschaft Indian Railways, die auch die Wartung und Instandhaltung der Loks über einen Zeitraum von 35 Jahren umfasse, habe ein Volumen von rund 3 Mrd. EUR und sei damit der größte Lokomotiv-Auftrag in der Geschichte der Sparte, habe Siemens mitgeteilt. Indien wolle die Frachtkapazitäten über die Schiene fast verdoppeln.



Der Euro sei etwas leichter in die neue Woche gestartet. Kursbewegende News habe man jedoch vergeblich gesucht . Auch die Ölpreise hätten ein schwächeres Bild gezeigt. Klare Impulse habe es gestern allerdings auch hier nicht gegeben. (17.01.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ist erneut mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet, so die Analysten der Nord LB.Ohne Impulse aus Amerika sei der Handel jedoch in ruhigen Bahnen verlaufen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,31%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,72% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,54% gestiegen.An der Wall Street seien die Kurstafeln feiertagsbedingt dunkel geblieben.