Angetrieben von der NVIDIA-Aktie (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) habe der NASDAQ 100 hingegen von steigenden Kursen in der Chipbranche profitiert. Am Ende habe für den Leitindex der NASDAQ-Börse ein Plus von 1,18 Prozent auf 15.205,59 Punkte auf der Kurstafel gestanden.



Abermals schwache chinesische Wirtschaftsdaten hätten die Börsen des Landes am Dienstag belastet. Eine überraschende Zinssenkung der Notenbank zur Stützung der Konjunktur habe die Sorgen der Anleger nicht mildern können. Vor allem die schwere Krise des chinesischen Immobilienmarktes treibe sie um. In China sei es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, zuletzt um rund ein Prozent nach unten gegangen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) sei auch in etwa um ein Prozent gesunken. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) sei hingegen um mehr als ein halbes Prozent gestiegen.



Am heutigen Dienstag stünden erneut einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) und Alcon (ISIN CH0432492467/ WKN A2PDXE) berichten. Zudem finde der Call zu den Encavis-Zahlen (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) statt, die am Vorabend veröffentlicht worden seien. Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) stehe im Blickfeld, nachdem bekannt geworden sei, dass der Geräte-Chef Dave Limp, der unter anderem für die Sprachassistentin Alexa verantwortlich sei, den Konzern zum Jahresende verlasse.



Im Patentstreit zwischen CureVac (ISIN NL0015436031/ WKN A2P71U) und BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) sei heute Prozessauftakt am Landgericht Düsseldorf. Der Videostreaming-Dienst Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) mache den nächsten Schritt ins Spiele-Geschäft. In Großbritannien und Kanada werde nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Games über das Netz gespielt werden könnten, wie am Montagabend bekannt geworden sei.



Mit Material von dpa-AFX (15.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seinen Erholungsversuch vom Wochenauftakt anknüpfen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG habe den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf 15.948 Punkte taxiert, ein Plus von 0,3 Prozent. Damit würde der Leitindex die Vorgaben der Wall Street aufnehmen.Mit den moderaten Gewinnen würde der DAX allerdings weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern steckenbleiben. Vor allem Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, vor allem aber der in China hätten die Aktienmärkte zuletzt gebremst. Von dort gebe es am Morgen erneut schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion seien im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, drehe die Chinesische Zentralbank indes erneut an der Zinsschraube. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit sei gesenkt worden.