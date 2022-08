Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) habe in Q2 von hohen Gewinnzuwächsen in der Agrarsparte und im Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten profitiert. Bei Erlösen von 12,819 Mrd. EUR (+18,1%, wechselkursbereinigt: +9,6%) habe das bereinigte EBITDA um 30% auf 3,349 Mrd. EUR zugelegt. Unter dem Strich habe ein Verlust von 298 Mio. EUR gestanden, nach einem Minus von 2,335 Mrd. EUR im Vorjahr. Belastet worden sei das Ergebnis durch Wertminderungen in der Agrarsparte (1,3 Mrd. EUR) sowie einer Rückstellung über 694 Mio. EUR für einen Rechtsstreit in den USA. Vor dem Hintergrund der Q2-Zahlen hebe Bayer die Prognose für das EBITDA für das Gesamtjahr auf etwa 13 (bisher: 12) Mrd. EUR und für den Umsatz auf nominell 50 bis 51 (bisher: 47) Mrd. EUR an.



Eine hohe Auslastung und steigende Durchschnittserlöse hätten die Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) in Q2 in die Gewinnzone zurückkehren lassen und ein Konzernergebnis von +259 (Vorjahr: -756) Mio. EUR ermöglicht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) habe bei +393 (-827) Mio. EUR gelegen. Der Umsatz sei auf 8,5 (3,21) Mrd. EUR gesprungen. Für das Gesamtjahr strebe die Lufthansa ein bereinigtes EBIT von über 500 Mio. EUR an.



Merck (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) habe in den Monaten April bis Juni den Umsatz um 14,3% (organisch: +6,6%) auf 5,568 Mrd. EUR gesteigert. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) habe - vor allem begünstigt durch positive Währungseffekte - um 13,1% (org.: +3,2%) auf 1,782 Mrd. EUR zugelegt.



Weniger schwach als erwartet ausgefallene Auftragsdaten der deutschen Industrie und die freundliche Aktienmarktstimmung hätten dem Euro Auftrieb gegeben.



Die am Vortag, u.a. auch wegen der deutlich gestiegenen US-Rohöllagerbestände, unter Druck geratenen Ölpreise seien weiter zurückgekommen. Die Warnung der Bank of England vor einer länger anhaltenden Rezession sei auch am Ölmarkt nicht spurlos vorübergegangen. (05.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholung dank guter Quartalsberichte von einigen Schwergewichten fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag allerdings habe eine verhaltene Eröffnung der Wall Street für ein Abschmelzen der Gewinne gesorgt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,55%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,28% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,24% gestiegen.Die Indices an den US-Börsen hätten uneinheitlich tendiert. Vor dem zum Wochenschluss anstehenden Arbeitsmarktbericht hätten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Bewegt worden seien die Kurse vor allem durch Quartalsberichte der Firmen. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -0,26% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,08% gesunken. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um +0,41% geklettert.