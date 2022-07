Solvay (ISIN BE0003470755/ WKN 856200) habe in Q2 nach vorläufigen Zahlen von höheren Volumina und Preisen profitiert. Der belgische Chemiekonzern rechne mit einem Umsatz von 3,4 bis 3,5 Mrd. EUR und einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 855 und 865 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund wolle Solvay nun - mit Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 28. Juli - die bisherige Prognose für das Gesamtjahr erhöhen.



Höhere Rücklagen für notleidende Kredite und Rechtskosten, aber auch ein Einbruch im Investmentbanking, hätten bei der Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) in Q2 zu einem deutlichen Gewinnrückgang geführt. Bei Erträgen von 22,7 Mrd. USD (+6%) sei der Gewinn im Jahresvergleich um 33% auf 6,2 Mrd. USD gesunken.



Auch bei der US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) sei es in Q2 nicht rund gelaufen, wenngleich die Erwartungen der Analysten hätten übertroffen werden können. Deutlich höheren Erlösen im Handelsgeschäft hätten eine gestiegene Risikovorsorge und ein schwächelndes Investmentbanking gegenübergestanden. In den drei Monaten bis Ende Juni habe Goldman Sachs unterm Strich 2,9 Mrd. USD und damit 47% weniger als vor einem Jahr verdient. Die Erträge seien zudem um 23% auf 11,9 Mrd. USD gefallen.



Der Euro habe zu Wochenbeginn Boden gutmachen können. Dabei geholfen habe sicherlich die wieder aufgehellte Stimmung an den Aktienmärkten, die den USD belastet habe.



Die erhöhte Risikofreude der Anleger und ein sich abschwächender USD seien den Ölpreisen am Montag zugutegekommen. WTI-Öl habe dabei die 100 USD-Marke wieder überschreiten können. (19.07.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart fortgesetzt, wenn auch mit geringerem Tempo, so die Analysten der Nord LB.Ob sich die positive Stimmung durchsetzen könne, bleibe abzuwarten. Die Marktteilnehmer sich v.a. auf die EZB-Sitzung am Donnerstag fokussieren. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,74% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,42% gestiegen. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um -0,42% gesunken.Die US-Börsen hätten nach einem freundlichen Start die Gewinne wieder eingebüßt und am Ende schwächer geschlossen. Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung (Inflation, Energiekrise in Europa) belaste die Stimmung. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,69%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,84% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,81% gefallen.