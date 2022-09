US-Börsen hätten erneut Kursgewinne verzeichnet. Die Anleger würden auf eine nachlassende Inflationsdynamik bei den heute an stehenden Teuerungsdaten hoffen. Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +0,71%, der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,06% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,27% geklettert.



Die Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) erwarte vor dem Hintergrund eines Trends zu teureren Großschäden, der Corona-Pandemie und der hohen Inflation weitere Preiserhöhungen und verbesserte Konditionen zur Vertragserneuerungsrunde zum 1.1.2023. In der Schaden-Rückversicherung seien weitere risikoadjustierte Ratenerhöhungen "unvermeidbar", so CEO Henchoz.



Der Euro sei stärker in die Woche gestartet. Er profitiere weiter von der Aussicht auf künftige Zinserhöhungen, die am Wochenende von Bundesbankpräsident Nagel erneut thematisiert worden seien. Auch der schwächere Gaspreis habe sich positiv ausgewirkt.



Die Ölmärkte hätten vor dem Hintergrund eines schwächeren USD und freundlicher Börsen Zugewinne verzeichnet.





Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenstart die Erholung des Vortages fortgesetzt. Dabei hätten sie am Nachmittag auch von positiven US-Vorgaben profitiert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +2,40%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,89% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,83% gestiegen.