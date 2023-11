Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,37%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,65% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,48% geklettert.



Der britische Ölkonzern BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) sei mit einem Quartalsgewinn von USD 3,3 Mrd. hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Grund seien die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunkenen Energiepreise gewesen. BP sei gestern mit -4,6% Tagesverlierer im Londoner FTSE 100 gewesen.



Der Umsatz von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) habe in Q3 2023 mit EUR 15,7 Mrd. um EUR 6,2 Mrd. unter dem Vorjahreswert gelegen, das Konzernergebnis sei nach EUR 909 Mio. im Vorjahr sogar in Minus (EUR -249 Mio.) gerutscht. Der Konzern erwarte die eigene Prognose für 2023 nur noch am unteren Ende zu erreichen. Ein zusammengestrichenes Investitionsbudget sowie die in Aussicht gestellt stabile Dividendenpolitik hätten die Anleger aber überzeugen können. Die BASF-Aktie habe sich unter den Top-Performern im DAX gefunden.



Nach einem Vorjahresverlust von EUR 40,3 Mrd. und der staatlichen Rettung habe Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) in den ersten neun Monaten 2023 ein positives Konzernergebnis von EUR 9,8 Mrd. erzielt. Positiv hätten niedrigere Energiepreise sowie die Auflösung von Rückstellungen gewirkt.



Der Euro sei gestern unter die Marke von USD 1,06 gefallen. Im Rohölhandel hätten trotz enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China, welche die Nachfragesorgen geschürt hätten, die Angebotssorgen aufgrund des Krieges im Nahen Osten überwogen. (01.11.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Obwohl die geopolitische Gemengelage für hohe Verunsicherung sorgt, konnte der deutsche Aktienmarkt nach positiven Inflationsdaten sowie guten Quartalsberichten der Unternehmen zulegen, so die Analysten der Nord LB.Vor allem der Chemie- und Pharmasektor habe mit deutlichen Kursgewinnen geglänzt. Auch in den USA seien die Vorzeichen am Aktienmarkt positiv gewesen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,64%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,82% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,94% gestiegen.