Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Vorgaben aus den USA hätten etwas belastet, auch wenn sich dort der Markt zum Handelsende erholt habe. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen habe zuletzt 0,2 Prozent eingebüßt. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong habe hingegen zwei Prozent gewonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei unterdessen mit Kursverlusten von 1,4 Prozent in das neue Börsenjahr gestartet. An den Vortagen habe dort der Handel geruht.



Auf der Terminseite stehe heute GRENKE (ISIN DE000A161N30 / WKN A161N3) im Fokus. Das Unternehmen habe Daten zu den Neugeschäftszahlen veröffentlicht. Zudem falle der Blick auf die deutschen Autobauer um Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000), Volkwagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403), Porsche & Co. (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911). Am Vormittag würden die Pkw-Neuzulassungszahlen für Deutschland veröffentlicht.



Bavarian Nordic (ISIN DK0015998017 / WKN 917165) könnte am heutigen Mittwoch gefragt sein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf warne bei Affenpocken vor falscher Gelassenheit, weil vor allem in Afrika weder Tests noch genügend Impfstoffe zur Verfügung stünden.



Im Fokus stehe zudem die Technik-Messe CES. Hier stünden heute unter anderem Pressekonferenzen von LG Electronics (ISIN US50186Q2021 / WKN 576798), Valeo (ISIN FR0013176526 / WKN A2ALDB) und Samsung (ISIN US7960542030 / WKN 923086) auf dem Programm. Bei Tesla würden Anleger mit Spannung darauf blicken, ob die 100-Dollar-Marke verteidigt werden könne.



Außerdem dürfte der Goldpreis weiter die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Notierung habe den höchstens Stand seit sechs Monaten erreicht.



Mit Material von dpa-AFX (04.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch am dritten Börsentag des neuen Jahres sind die Chancen für Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt gut, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der DAX , der zuvor zwei Tage gestiegen sei, könnte am Mittwoch noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxiere den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 14.240 Punkten.Rückenwind würden die Aktienbörsen von sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten erhalten, nachdem diese wochenlang gestiegen seien. Damit könnte der deutsche Leitindex die Konsolidierung der vergangenen Wochen rund um die Marke von 14.000 Zählern nach oben beenden.