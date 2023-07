Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) senke wegen anhaltend schwacher Nachfrage in vielen Kundenbranchen seine Prognosen für das laufende Jahr. Der Konzernumsatz werde 2023 voraussichtlich in der Bandbreite von 6,5 bis 6,8 Mrd. EUR (zuvor: 7 bis 7,5 Mrd. EUR) liegen. Ausschlaggebend für die schwache Nachfrage sei der dauernde Lagerabbau auf Kundenseite sowie die im Jahresvergleich niedrigeren Preise für viele Produkte. Wacker gehe davon aus, dass sich die Nachfrageschwäche in der zweiten. Jahreshälfte fortsetzen werde.



Mangelnde Investitionsbereitschaft der Kunden verschaffe IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) einen Quartalsumsatz unter den Markterwartungen. Die Erlöse seien um 0,4% auf 15,48 Mrd. USD zurückgegangen. Der Reingewinn sei allerdings mit 1,58 Mrd. USD höher ausgefallen als erwartet. In Q1 habe IBM ebenfalls einen überraschend hohen Überschuss erzielt.



Ein überraschend hoher Kundenzustrom spiegele sich nicht wie erhofft in der Bilanz Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) wider. Der Streaming-Dienst habe einen Quartalsumsatz (8,2 statt 8,3 Mrd. USD) unter Markterwartungen bekannt gegeben. Der Ausblick auf das laufende Vierteljahr habe ebenfalls enttäuscht. Für das laufende Quartal habe Netflix Erlöse von 8,5 Mrd. USD in Aussicht gestellt, 200 Mio. USD weniger als erwartet.



Der von ihm selbst angezettelte Preiskrieg bei E-Autos setze Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zu. Der Konzern habe für Q2 einen Rückgang der Rentabilität (Bruttomarge) auf 18,2% nach 19,3% im Vorquartal bekannt gegeben. Das sei der niedrigste Wert in 16 Quartalen. Allerdings habe das Unternehmen mit 24,9 Mrd. USD die Umsatzerwartungen übertroffen.



Der EUR habe sich wenig bewegt gezeigt.



Die Ölpreise hätten anfänglich leichte Verluste wettgemacht. Mitten im Sommer seien die Erdgasspeicher in Deutschland bereits wieder gut gefüllt. Nach vorläufigen Daten des europäischen Gasspeicherverbands GIE habe der Füllstand bei 84,48% gelegen. Der Verband der Gasspeicherbetreiber Ines halte es für möglich, dass die Speicher schon im September voll würden. (20.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt konnte sich gestern nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen, so die Analysten der Nord LB.Während Blue Chips leicht nachgegeben hätten, habe sich am breiten Markt eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Anleger hätten mit Blick auf das deutliche Plus beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) (knapp 16% ytd) erst einmal auf die Bremse getreten.Der DAX sei um -0,10% gefallen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +1,11% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,89% gestiegen.Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,31%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,03% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,24% geklettert.