Die Wall Street habe weitgehend neutral auf den Zinsentscheid der FED reagiert. Nach einem kurzen Rutsch nach unten hätten Anleger aus der anschließenden Rede von FED-Chef Powell wieder Hoffnung geschöpft.



Die Containerschifffahrt steuere nach Einschätzung von Hapag-Lloyd (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) nach drei Jahren mit Fabelgewinnen ruhigeres Gewässer an. "Die Party ist vorbei. Jetzt sind wir wieder im normalen Schifffahrtsgeschäft", so Konzernchef Jansen. "Jetzt müssen wir wieder um jede Box kämpfen, um unsere Schiffe voll zu bekommen." Die während der Corona-Lockdowns in China durch die Decke gegangenen Frachtraten dürften weiter sinken. Er gehe aber nicht davon aus, dass die Preise unter das Niveau vor der Pandemie sinken würden. Grund seien hohe Charterraten, Treibstoffkosen, Inflation und Umstellung der Flotten auf klimafreundliche Kraftstoffe.



Die Erwartung, dass die EZB in diesem Jahr stärker an der Zinsschraube drehen werde als die FED, habe die europäische Gemeinschaftswährung beflügelt. Gestiegene Rohöllagerbestände in den USA hätten für Druck auf das schwarze Gold gesorgt. (02.02.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt wiederholte sich das Bild der vergangenen Tage, so die Analysten der Nord LBInvestoren hätten sich nur verhalten aus der Deckung vor dem Zinsentscheid der FED am Abend getraut. Am DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Ende habe Hannover Rück (-5%) (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) unter einem zurückhaltenden Ausblick gelitten. Das Ziel eines Jahresüberschusses von mindestens 1,7 Mrd. EUR könne enttäuschend wirken, habe es geheißen. Grund für die Zurückhaltung dürfte die Absicht sein, die versicherungstechnischen Rückstellungen nach mehreren Jahren mit einer hohen Großschadenbelastung wieder aufzufüllen.