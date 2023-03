Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,41%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,56% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,31% geklettert.



Fusionen, Übernahmen und Börsengänge in Deutschland: Fehlanzeige - angesichts der Unsicherheit über die weltweite Konjunktur und der Verwerfungen an den Finanzmärkten würden sich Unternehmen kaum zuzuschlagen trauen. Der Wert der Übernahmen mit deutscher Beteiligung sei in Q1 ggü. dem ohnehin schwachen Niveau des Vorjahres um 12% auf 21,5 Mrd. USD gesunken - die niedrigste Summe seit 2016. Ohne den mit 9,8 Mrd. USD bewerteten Verkauf der SAP-Tochter Qualtrics sähe es noch schlechter aus.



Zwischen Januar und März (Stand: 23. März) habe es ganze 3 Mrd. USD-Transaktionen gegeben - wobei der Erfolg bei zweien noch in den Sternen stehe. V.a. heimische Unternehmen würden als Käufer ausfallen: Innerhalb Deutschlands sei das Transaktionsvolumen um 63% auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gesunken, im Ausland hätten deutsche Unternehmenskäufer 59% weniger ausgegeben als ein Jahr zuvor. Ein Lichtblick seien vor allem Finanzinvestoren, die in Q1 15% mehr für insgesamt 126 deutsche Firmen ausgegeben hätten.



Der USD sei angesichts der Ängste um den Finanzsektor als Anti-Krisen-Währung gefragt gewesen. Im Gegenzug habe der Euro nachgegeben.



Neben der Angst vor einer Rezession habe die Aussicht auf ein nur langsames Auffüllen der strategischen Ölreserven der USA die Ölpreise ins Minus gedrückt. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI hätten sich jeweils um gut 1% verbilligt. Nach Aussagen aus dem US-Energieministerium werde sich das Füllen der strategischen Vorräte über mehrere Jahre hinziehen, was die Sorgen über eine schwächelnde Nachfrage auf den Märkten verstärkt habe. (27.03.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein Ausverkauf der Bankenaktien - mit der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) im Kreuzfeuer - hat den deutschen Aktienmarkt tief ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.Die Aktie der Deutschen Bank sei mit Kursverlusten von bis zu fast 15% so stark abgestürzt wie zuletzt beim Börsen-Crash im März 2020. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,66%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,86% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,55% gefallen.Die Unsicherheit im Bankensektor habe Investoren an der Wall Street auch zum Wochenschluss in Schach gehalten. Im Zuge fallender europäischer Bankenwerte sei ebenfalls der US-Sektor unter Druck geraten. Dass sich der Markt dennoch mit positiven Vorzeichen in das Wochenende verabschiedet habe, habe an Energie- und Konsumwerten gelegen, die den Gesamtmarkt gestützt hätten.