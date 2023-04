Die US-Börsen hätten vor den mit Spannung erwarteten offiziellen Daten vom US-Arbeitsmarkt am Gründonnerstag leicht zugelegt. Damit habe die Wall Street einen Teil ihrer Verluste nach schwachen Wirtschaftszahlen in den vergangenen Tagen wieder wettgemacht. Am Ostermontag sei die Wall Street dagegen mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Laut Marktteilnehmer gebe es zunehmend Sorgen, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts robuster Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt weitergehen könnten.



Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) plane den Bau einer Batteriefabrik in Shanghai. Die Fertigungsstätte solle die Produktion der so genannten "Megapack"-Batterien in Kalifornien ab Q2 2024 ergänzen. Bei Megapacks handle es sich um leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, die in Batterie-Speicherkraftwerken eingesetzt würden.



Die EZB habe den EUR-Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0915 USD festgesetzt. Am Freitag und Montag sei feiertagsbedingt kein Referenzkurs bekannt gegeben worden. In einem impulsarmen Handel habe sich der Kurs des Euro am Montag im US-Handelsverlauf etwas erholt.



Nachfragesorgen wegen der sich abkühlenden Wirtschaft hätten den Ölpreis am Gründonnerstag und Ostermontag ins Minus gedrückt. (11.04.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich in einem ruhigen Handel mit Aufschlägen ins lange Osterwochenende, so die Analysen der Nord LB.Unter den Einzelwerten habe Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) mit Quartalszahlen im Fokus gestanden. Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas habe für Unterstützung in Q1 gesorgt. Bemängelt worden sei allerdings der schwache Free Cash-Flow. Die Aktie habe nach einer Achterbahnfahrt als MDAX-Schlusslicht 4,3% verloren.