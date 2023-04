Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,20% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,09% geklettert. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,29% gesunken.



Die hohen Kosten für Energie und den klimafreundlichen Umbau der Produktion hätten bei Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) auf den Gewinn gedrückt. Der operative Gewinn habe sich in Q1 auf 290 Mio. EUR halbiert. Das Ergebnis falle aber besser aus als vom Markt erwartet. Das Unternehmen habe sein Gesamtjahresziel bekräftigt.



In Q1 hätten die Erlöse bei Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) um knapp 5% auf 10,98 Mrd. USD zugelegt. Wegen der gestiegenen Kosten habe Coca-Cola die Preise mehrfach angehoben, zuletzt in Q1 um 11%. Coca-Cola helfe, dass es zusammen mit seinem Rivalen Pepsi Cola den globalen Markt für kohlensäurehaltige Getränke nahezu beherrsche.



Der EUR habe von einer besseren Unternehmensstimmung in Deutschland profitiert und in diesem Zuge die 1,10 USD-Marke überwunden. In der vergangenen Woche hätten die Ölpreise deutlich unter Druck gestanden. So auch gestern: Die Gegenbewegung vom Freitag schien nur ein kurzes Strohfeuer zu sein. Doch im späteren Handelsverlauf sei den Ölpreisen der Dreh in die Gewinnzone gelungen. (25.04.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger hielten sich gestern vor der Flut an Firmenbilanzen mit Käufen am deutschen Aktienmarkt zurück, so die Analysten der Nord LB.Offensichtlich hätten sie auf erste Impulse von den Quartalsberichten gewartet. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,11% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,05% gefallen. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,78% gestiegen.