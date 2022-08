Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) habe im ersten Halbjahr ein bereinigtes EBIT von -564 Mio. EUR (H1 2021: 580 Mio. EUR) verzeichnet. Der Nettoverlust für den Zeitraum betrage 12,3 Mrd. EUR; davon seien 6,5 Mrd. EUR auf erwartete Verluste wegen unterbrochener Gaslieferungen aus Russland zurückzuführen. Hinzu kämen Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mrd. EUR, die im Zusammenhang mit Verlusten der nicht in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2 stünden.



Für 2022 rechne das Unternehmen mit einem negativen Ergebnis, traue sich aber noch keine Prognose zu. In 2023 sollten die Ergebnisse verbessert sein, und Uniper strebe an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen, so Finanzchefin Tuomela. Der angeschlagene Energiekonzern leide unter reduzierten Gasliefermengen aus Russland, weshalb er teureres Gas am Markt einkaufen müsse.



Die Aussicht auf ein mögliches Abschwächen des Zinserhöhungstempos der US-Notenbank sei dem Euro zugutegekommen und habe ihm kurzzeitig Aufwind verliehen.



Die Ölpreise hätten nach ihren verlustreichen Vortagen etwas zugelegt. Rückläufige US-Rohöllagerbestände und gestiegene Öl-Exporte der USA hätten die Preise nach oben bewegt. (18.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich angesichts Zinssorgen und der am Abend veröffentlichten FOMC Minutes zurück, so die Analysten der Nord LB.So sei die Marke von 14.000 Punkten wieder in die Ferne gerückt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -2,04%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,01% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,36% gesunken.