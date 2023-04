Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,02%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,58% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,98% gesunken.



Das Familienunternehmen Viessmann stehe offenbar vor einem milliardenschweren Verkauf in die USA. Der US-Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global befinde sich in fortgeschrittenen Ver-handlungen über eine Übernahme des Spezialisten für Heizungen, Klimageräte und Wärmepumpen. Viessmann werde dabei mit mehr als 12 Mrd. USD (umgerechnet 11 Mrd. EUR) einschließlich Schulden bewertet. Die kleine Kühltechnik-Sparte bleibe außen vor. Finanzminister Lindner habe gesagt, die Bundesregierung müsse den Grund für die Übernahme analysieren. Produkte von Viessmann würden eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen.



Anziehende Einnahmen aus dem Cloud-Geschäft und Online-Werbung würden Alphabet Rückenwind geben. Der Umsatz sei zum Jahresauftakt überraschend deutlich auf 69,79 Mrd. USD gestiegen. Davon seien 7,454 Mrd. USD auf die Cloud-Sparte entfallen, die um etwa 28% gewachsen sei. Der Gewinn habe mit 1,17 USD je Aktie ebenfalls über den Erwartungen gelegen. Auf dieser Basis habe Alphabet ein 70 Mrd. USD schweres Aktienrückkauf-Programm angekündigt.



Gestützt auf ein 27-prozentiges Wachstum der Cloud-Sparte Azure habe Microsoft den Konzernumsatz um 7% auf 52,9 Mrd. USD gesteigert, etwa doppelt so stark wie erwartet. Auch die Einnahmen aus Online-Werbung im Karriere-Netzwerk LinkedIn und aus dem Verkauf der Bürosoftware Office hätten sich besser als gedacht entwickelt. Gleichzeitig sei das wichtige Geschäft mit dem Betriebssystem Windows geschrumpft, das stark von den weltweiten PC-Absätzen abhänge, weniger deutlich als befürchtet.



Die Bankensorgen hätten "sichere Häfen" wie z.B. die Anti-Krisen-Währung USD beflügelt. Folglich habe der EUR nachgegeben und sei nach anfänglichen Gewinnen wieder unter 1,10 USD gerutscht.



Der Druck auf die Ölpreise halte weiter an. Diesmal sei die Belastung vom fester tendierenden USD gekommen, der die Nachfrage von Interessenten aus anderen Währungsräumen gebremst habe. (26.04.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch am Dienstag hielten sich Anleger vor der Flut an Firmenbilanzen mit Käufen am deutschen Aktienmarkt zurück, so die Analysten der Nord LB.In den USA seien gestern Unternehmensberichte vorgelegt worden, die global für die Anlegerstimmung von Bedeutung seien, wie z.B. die der Tech-Riesen Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) - allerdings erst nach US-Börsenschluss und somit zu spät für den deutschen Markt.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,05% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,54% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,96% gefallen.