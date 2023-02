Die US-Börsen seien am Montag mit viel Rückenwind in die neue Woche gestartet. Mit einem Anstieg um 1,11 Prozent auf 34.245,93 Punkte sei der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) fast auf seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen. Während der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 1,14 Prozent auf 4.137,29 Zähler zugelegt habe, seien die Kursgewinne im Technologiesektor besonders ausgeprägt gewesen. Der von diesem geprägte Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 1,60 Prozent auf 12.502,31 Zähler geklettert. Er habe damit die Verluste der vergangenen beiden Handelstage wieder aufgeholt.



Die Börsen Asiens hätten am Dienstag vor wichtigen US-Inflationsdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan hätten sich die Blicke zudem auf Zahlen zum Wirtschaftswachstum gerichtet. So habe Japans Wirtschaft im Schlussquartal des vergangenen Jahres wieder Fahrt aufgenommen und sei laut vorläufiger Daten auf das Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent gewachsen. Experten hätten aber mit einem deutlich höheren Anstieg gerechnet. Daten wie diese dürften es dem nun auch offiziell nominierten nächsten Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, nicht einfacher machen, Schritte auf dem Weg aus der ultralockeren Geldpolitik heraus zu unternehmen. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) dennoch 0,6 Prozent im Plus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) habe 0,3 Prozent eingebüßt, ebenso der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen.



Am heutigen Dienstag stünden auch auf Unternehmensseite einige wichtige Termine auf dem Programm. Norsk Hydro (ISIN: NO0005052605, WKN: 851908), thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF), Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C), MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF), Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO), Carrefour (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) und Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) würden ihres Quartalszahlen veröffentlichen. Bei TUI stehe zudem eine wichtige Hauptversammlung an. Diese finde online statt und um 11.00 Uhr.



Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger am Dienstag auf US-Inflationsdaten an Nachmittag, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Morgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart nahezu unverändert auf 15.395 Punkte. Nach einem verhaltenen Start habe der DAX zum Wochenstart im Sog fallender Gaspreise letztlich moderat zugelegt, echte Kauflaune sei aber nicht aufgekommen.