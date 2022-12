Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) kaufe den irischen Pharmakonzern Horizon Therapeutics (ISIN IE00BQPVQZ61/ WKN A12B8E) für 27,8 Mrd. USD in bar. "Die Übernahme ist eine überzeugende Chance für Amgen und steht im Einklang mit der Strategie, langfristiges Wachstum durch die Bereitstellung innovativer Medikamente zu erzielen, die den Bedürfnissen von Patienten mit schweren Krankheiten gerecht werden", so Amgen-CEO Bradway.



Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) beteilige sich um Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit der LSE (ISIN GB00B0SWJX34/ WKN A0JEJF) an dem Börsenbetreiber. Wie die beiden Unternehmen mitgeteilt hätten, sei eine Kooperation in den Bereichen Daten- und Analyselösungen sowie Cloud-Infrastrukturen vereinbart worden. Microsoft werde eine Beteiligung von rund 4% erwerben. "Diese strategische Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg der LSE zum führenden globalen Finanzmarktinfrastruktur- und Datenunternehmen", werde CEO Schwimmer zitiert.



Wie würden die Notenbanker die ersten Signale rückläufiger Inflationsraten bewerten? Diese Frage beschäftige auch den EUR. Einem holprigen Start seien zunächst Kursgewinne gefolgt. Doch diese hätten im späteren Handel nicht gehalten werden können.



Am Rohölmarkt scheine nach den deutlichen Preisabschlägen der vergangenen Wochen eine leichte Gegenbewegung eingesetzt zu haben. Die Ölpreise hätten zugelegt. (13.12.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor den letzten Notenbank-Sitzungen in diesem Jahr haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtiger präsentiert, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe zum Wochenauftakt um 0,5% nachgegeben. Die Aussicht auf weitere Hinweise für einen abnehmenden Preisdruck in den USA vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank habe Anleger wieder das US-Börsen Parkett zurückgelockt.