Im Blickfeld stünden am heutigen Montag auch die Aktien von Munich Re (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) und Siltronic (ISIN DE000WAF3001/ WKN WAF300). Beide Werte würden ex Dividende gehandelt. Im Fokus stehe außerdem Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) in dieser Woche. Das Unternehmen müsse den MDAX zumindest vorübergehen verlassen. Wegen eines Cyberangriffs habe der Geschäftsbericht nicht rechtzeitig vorgelegt werden können.



Anleger dürften zudem auf Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) schauen. Hier würden im Laufe des Tages vom BGH News zu den Diesel-Klagen erwartet. Zudem wolle Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume nach einem Bericht von "Business Insider" die komplette Führung der mit Problemen kämpfenden Software-Tochter Cariad absetzen.



Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) hätten den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge sei es im frühen Handel mit dem Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) um 1,65 Prozent auf 33.674,38 Punkte nach oben gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe am Freitag um 1,85 Prozent auf 4.136,25 Zähler zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei sogar um 2,13 Prozent auf 13.259,13 Punkte gestiegen, er habe den höchsten Stand seit August 2022 erreicht.



Die Börsen Asiens hätten zum Wochenstart von einer wieder etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Für den Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) in Hongkong sei es zuletzt um 0,8 Prozent nach oben gegangen. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei um 1,1 Prozent gestiegen. In Japan sei der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) im späten Handel zwar um 0,6 Prozent gefallen, allerdings sei die japanische Börse aus einer Feiertagspause zurückgekommen, während derer sich die anderen Märkte Asiens durchwachsen entwickelt hätten.



08.05.2023





Nach der Rally vom vergangenen Freitag gehen die Anleger am Montag erst einmal vorsichtiger an deutsche Aktien heran, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die 16.000 Punkte für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) könnten damit - vorerst - weiter eine zu hohe Hürde bleiben. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start quasi unverändert auf 15.959 Punkte.Am Freitag jedenfalls hätten die US-Börsen stark zugelegt - laut der ING Bank "trotz oder vielleicht gerade wegen unerwartet starker Beschäftigungszahlen". In Asien würden die Börsen dies mehrheitlich nachholen, was aber den Experten zufolge nur "von kurzer Dauer sein könnte." Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge bleibe das Niveau um die 16.000 Punkte angesichts der bevorstehenden Ereignisse "ein harter Brocken". Am Mittwoch stünden Verbraucherpreisdaten aus den USA auf der Agenda.