Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) habe Eckzahlen zu Q2 bekannt gegeben. Demnach hätten die Erlöse 9,4 Mrd. EUR erreicht, die bereinigte EBIT-Marge habe bei 4,4% gelegen. Beide Kennzahlen hätten die Analystenschätzungen übertroffen. Der Ausblick für das laufende Jahr sei bestätigt worden.



ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) habe in Q2 von der anhaltend hohen Nachfrage aus dem Chipsektor profitiert und den Umsatz auf 5,4 (3,9) Mrd. EUR gesteigert. Der Nettogewinn sei auf 1,4 Mrd. EUR von 695 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Nachfrage der Kunden sei weiterhin hoch, habe es geheißen. Allerdings habe der Zulieferer für die Halbleiterindustrie die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wegen der anhaltenden Lieferkettenproblematik gesenkt. ASML gehe daher nur noch von einem Umsatzwachstum von 10% (bisher: 20%) aus.



Nach einem freundlichen Start in den Tag sei der Euro im Verlauf marginal zurückgefallen.



Gesunkene US-Lagerbestände hätten bei den Ölpreisen dafür gesorgt, dass die im Tagesverlauf erlittenen Kursverluste am Ende eingegrenzt worden seien. (21.07.2022/ac/a/m)





Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,20% gesunken, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um +0,68% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,45% gestiegen.