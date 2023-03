An der Wall Street sei die Sorge vor steigenden Zinssätzen und einer möglichen Rezession zurückgekehrt. Unter Anlegern sei die Verunsicherung bezüglich einer Stabilisierung im Bankensektor noch nicht gänzlich verschwunden.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,12%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,16% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,45% gesunken.



Der Großküchenausrüster RATIONAL (ISIN DE0007010803/ WKN 701080) zahle für das abgelaufene Rekordjahr so viel Dividende wie noch nie (13,50 EUR je Aktie, davon 2,50 EUR als Sonderdividende). Der Umsatz von RATIONAL habe 2022 mit einem Zuwachs von 31% - dank der Nachholeffekte aus der Corona-Krise und Preiserhöhungen - die Milliarden-Euro-Schwelle durchbrochen. Der Nettogewinn sei um 50% auf 185,7 Mio. EUR geschnellt.



Der Euro sei von einer Stabilisierung an den europäischen Aktienmärkten gestützt worden. Die abnehmende Furcht vor einer Bankenkrise habe am Rohölmarkt die Sorge zerstreut, dass finanzielle Turbulenzen der Wirtschaft schaden würden und die Nachfrage nach Treibstoff drosseln könnte. Die Ölpreise hätten erneut angezogen. (29.03.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche und einer Erholungsbewegung am Montag traten Anleger beim deutschen Aktienmarkt erst einmal auf die Bremse, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,09% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,57% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,13% gefallen.