Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,47% geklettert. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -2,05% und der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,68% gesunken.



Dank Sparmaßnahmen habe der Softwarekonzern SAP sein Gewinnwachstum in Q2 beschleunigt. Das bereinigte operative Ergebnis sei währungsbereinigt von April bis Juni um 28% auf 2,06 Mrd. EUR gestiegen, habe SAP mitgeteilt. Der Konzernumsatz habe um 8% auf 7,55 Mrd. EUR und die wichtigen Cloud-Erlöse um 22% auf 3,32 Mrd. EUR zugelegt. Auf dieser Basis habe SAP für das Gesamtjahr Cloud-Umsätze im Volumen von 14,0 bis 14,2 Mrd. EUR in Aussicht gestellt, basierend auf konstanten Wechselkursen.



Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) sei in H1 nach eigenen Angaben hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei vorläufigen Zahlen zufolge stärker als gedacht um 59% auf 461 Mio. (Vorjahr: 1,14 Mrd.) EUR eingebrochen, der Gewinn vor Steuern sei mit 243 Mio. EUR sogar fast um drei Viertel geringer ausgefallen als vor einem Jahr. Der Umsatz sei um 12% auf 5,8 Mrd. EUR zurückgegangen.



Die Europäische Kommission habe grünes Licht für milliardenschwere öffentliche Hilfen für thyssenkrupp Steel gegeben, mit denen der Konzern seine Produktion auf grünen Stahl umbauen wolle. Die Kommission habe mitgeteilt, sie habe den direkten Zuschuss Deutschlands in Höhe von 550 Mio. EUR und einen bedingten Zahlungsmechanismus von bis zu 1,45 Mrd. EUR zur Unterstützung von thyssenkrupp Steel Europe genehmigt.



US-Konjunkturdaten hätten die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA forciert und damit den EUR unter Druck gesetzt. Die Ölpreise hätten nach einem zähen Handelsverlauf etwas zugelegt. (21.07.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich verhalten, so die Analysten der Nord LB.Vor der Veröffentlichung zahlreicher Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hätten sich die Anleger nicht so recht aus der Deckung getraut. Bei den Einzelwerten hätten die Aktien von Fresenius im Fokus gestanden, die sich mit einem Plus von 6,4% an die DAX-Spitze gesetzt hätten. Spekulationen auf mögliche Engpässe der Konkurrenz bei injizierbaren Medikamenten hätten die Aktien laut Marktteilnehmer nach oben getrieben.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,59% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,53% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,44% gefallen.