Die Indices an der Wall Street hätten sich uneinheitlich entwickelt, wobei sowohl der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420, +0,46%), als auch der S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0, +0,30%) die mehrtägige Verlustserie hätten beenden können. Der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,26% gesunken.



Pernod Ricard (ISIN FR0000120693/ WKN 853373) sei im abgelaufenen GJ 2021/22 in allen Regionen stark gewachsen und habe dabei die Erlöse und den Gewinn verbessert. Der Umsatz sei um 21% (org. +17%) auf 10,7 Mrd. EUR gestiegen. Der Nettogewinn sei um 53% auf 2,0 Mrd. EUR gesprungen.



Die Schwäche an den Aktienmärkten habe den USD gegenüber dem Euro etwas gestärkt. Auch die unerwartet positiven US-Konjunkturdaten hätten für den Greenback gesprochen. Die Ölmärkte seien auch am Berichtstag unter Druck geblieben. Hintergrund seien u.a. schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China und der Euro-Zone sowie der starke USD gewesen. (02.09.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in den neuen Monat gestartet, so die Analysten der Nord LB.Als Belastung habe sich einmal mehr die Aussicht auf steigende Leitzinsen erwiesen. Aber auch ein erneuter Lockdown in China habe die Anleger pessimistisch gestimmt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,60%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -3,18% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -2,14% gefallen.