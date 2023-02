Die Stimmung an der Wall Street habe sich nach den letzten trüben Tagen wieder aufgehellt. Vor allem Schwergewichte wie Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) hätten sich mit einem Plus zwischen 1,5% und 3,7% von jüngsten Verlusten erholen können. Nachdem wieder aufgeflammte Zinssorgen die Wachstumsunternehmen in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt hätten, würden Anleger nun mit Spannung auf die heute erwarteten US-Inflationsdaten schauen.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,10%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,07% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,43% geklettert.



Air India habe Insidern zufolge eine der größten Flugzeugbestellungen in der Geschichte der Luftfahrt aufgegeben. Die Fluggesellschaft kaufe bei Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) insgesamt 470 Flugzeuge, die zu Listenpreisen mehr als 100 Mrd. USD kosten würden, hätten Brancheninsider gesagt. Mit Airbus sei am Freitag eine Vereinbarung über den Kauf von 250 Flugzeugen unterzeichnet worden. Diese hätten sich auf in 210 A320neo-Maschinen sowie 40 A350 geteilt. Mit Boeing sei bereits am 27. Januar der Kauf von insgesamt 220 Flugzeugen der Typen 737 Max, 787 und 777Xs vereinbart worden.



Wichtige Impulse seien zwar zum Wochenstart ausgeblieben, dennoch habe der Euro etwas zulegen und wieder über 1,07 USD klettern können. Ein schwächerer USD habe die Ölpreise gestützt. Der Rückgang des USD habe die Nachfrage nach Öl angekurbelt, weil diese dadurch für Investoren außerhalb der USA billiger werde. (14.02.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Von der Zurückhaltung der Anleger am Freitag war zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt nichts zu spüren, so die Analysten der Nord LB.Sie seien auf das Parkett zurückgekehrt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,58%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,50% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,71% gestiegen.