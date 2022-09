Der französische Versorger EDF (ISIN FR0010242511/ WKN A0HG6A) habe bereits zum 5. Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose reduzieren müssen. Der Konzern erwarte eine geringere Produktion von Atomstrom und rechne daher damit, dass die Einnahmen um 29 Mrd. EUR niedriger ausfallen würden, habe EDF mitgeteilt. EDF habe zuvor eine Belastung des op. Ergebnisses (EBITDA) von 24 Mrd. EUR angekündigt. CEO Levy habe betont, der Wartungsplan für die Kernreaktoren, die im Winter wieder ans Netz gehen sollten, sei auf gutem Weg.



Bei der schwedischen Modekette Hennes & Mauritz (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) sei der Umsatz in den drei Monaten bis Ende August auf 57,45 (55,60) Mrd. SEK gestiegen. Dabei habe vor allem der gute Start der Herbstkollektion geholfen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.



Wenig Bewegung habe es beim Euro gegeben, der um 1,00 USD gependelt habe. Der Ölpreis habe gestern deutlich nachgegeben. Die Gründe? Zum einen wolle das US-Energieministerium mit der Auffüllung der strategischen Rohölreserven nicht vor dem Ende des Fiskaljahres 2023 beginnen. Zum anderen hätten insgesamt trübe Konjunkturaussichten belastet. (16.09.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt überwog erneut die Vorsicht, da sich Anleger wegen der anhaltenden Rezessionssorgen nach wie vor zurückhalten, so die Analysten der Nord LB.Ein im frühen Handel gestarteter Stabilisierungsversuch habe sich nicht durchsetzen können. Die US-Börsen hätten wieder auf die Bremse getreten. Wachstumsempfindliche Technologiewerte, die sich am Vortag etwas stärker erholt hätten, hätten besonders unter Druck gestanden.