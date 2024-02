Der Dow Jones sei um -0,16%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,60% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,92% gesunken.



Der Dialysespezialist FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) profitiere von seinem Sparkurs und einem Vergleich bei einem Rechtsstreit in den USA. Der bereinigte operative Gewinn habe im vergangenen Jahr um 13% auf 1,74 Mrd. EUR zugelegt (währungsbereinigt +15%).



Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) wolle den Einsatz künstlicher Intelligenz in Europa mit weiteren Milliardeninvestitionen vorantreiben. Das Unternehmen werde in den kommenden zwei Jahren rund 2,1 Mrd. USD in den Ausbau seiner Infrastruktur für KI und Cloud Computing in Spanien investieren. Vergangene Woche habe Microsoft bereits angekündigt, in den kommenden zwei Jahren 3,45 Mrd. USD in den KI-Sektor in Deutschland zu investieren.



Der EUR habe seine Erholung vom Kursrutsch in der Vorwoche beschleunigt fortgesetzt.



Die Ölpreise seien gestern leicht gesunken, laut Marktteilnehmern würden Fundamentaldaten für niedrigere Preise sprechen. (21.02.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In einem eher impulslosen Handel haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt nach dem verhaltenen Wochenauftakt erneut zurückhaltend agiert, so die Analysten der Nord LB.Für eine weitere Annäherung an die Rekordmarke von fast 17.200 Punkten würden derzeit Mut und Impulse fehlen.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,14%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,71% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,98% gefallen.