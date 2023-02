Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gebe die US-Notenbank FED ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stünden auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA. Die FED dürfte das Tempo der Zinserhöhungen allerdings drosseln. "Gleichzeitig wird FED-Chef Powell die Pressekonferenz nutzen, um dem Markt zu signalisieren, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist", so Tiffany Wilding und Allison Boxer, Ökonomen des Vermögensverwalters Pimco.



Die New Yorker Börsen hätten nach einem schwachen Wochenbeginn am Dienstag zugelegt. Die Standardwerte-Indices hätten dank eines Schlussspurts ihre Vortagsverluste sogar noch mehr als wettgemacht: Während der Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) 1,09 Prozent höher mit 34.086,04 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) 1,46 Prozent auf 4.076,60 Punkte gewonnen. Beim technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe das Plus von 1,59 Prozent auf 12.101,93 Zähler indes nicht ganz ausgereicht, um den Rücksetzer vom Montag aufzuholen.



Die Börsen Asiens hätten sich am Mittwoch freundlich präsentiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe mit 27.346,88 Punkten und damit 0,1 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,3 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,7 Prozent hinzugewonnen.



Im Fokus stünden am Mittwoch auf Unternehmensseite erneut einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278), Novo Nordisk (ISIN DK0060534915/ WKN A1XA8R), Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221), Glencore (ISIN JE00B4T3BW64/ WKN A1JAGV), GSK (ISIN GB00BN7SWP63/ WKN A3DMB5), T-Mobile US (ISIN US8725901040/ WKN A1T7LU) und Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) berichten. Zudem würden sich die Blicke auf TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) richten. Hier dürfte ein negativer Analystenkommentar von J.P. Morgan belasten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zurückhalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Für den Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), der am Vortag nach einem Test der 15.000-Punkte-Marke unter dem Strich doch noch auf der Stelle getreten habe, zeichne sich am Mittwoch ein moderates Plus ab.Der Broker IG taxiere den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,15 Prozent höher auf 15.150 Punkte. Der Börsenmonat Januar sei mit einem Gewinn von knapp 8,7 Prozent oder rund 1.200 DAX-Punkten ein erfreulicher Jahresauftakt gewesen.